MOBILITAT
Restablerta la circulació de trens a Cunit després de l'incendi prop de les vies
La circulació a la línia R2 sud de Rodalies es trobava interrompuda
La circulació de Rodalies a Cunit (Baix Penedès) s'ha restablert un cop extingit l'incendi declarat aquest dilluns al migdia a prop de les vies, segons s'ha informat.
Un incendi declarat a prop de les vies del tren a Cunit havia obligat a interrompre la circulació a Rodalies en aquest punt, segons ha informat el gestor de la infraestructura, Adif.
Al seu compte a la xarxa social X, Adif ha explicat que el servei de tren havia quedat interromput en aquesta població «per la presència d'un incendi aliè proper a la infraestructura».
Per Cunit passa la línia R2 sud de Rodalies, que aquest dilluns ha tornat a viure una jornada nefasta per una incidència informàtica que ha obligat a suspendre tot el servei en dues ocasions, encara que ara ja està en funcionament amb algunes complicacions.