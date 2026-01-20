EQUIPAMENTS
Coma-ruga recuperarà l’aparcament de rotació al passeig Marítim
L’Ajuntament del Vendrell busca dinamitzar l’activitat econòmica i facilitar l’accés a les zones d’oci durant l’estiu
L’Ajuntament del Vendrell ha anunciat que recuperarà l’aparcament de rotació amb control horari al passeig Marítim de Coma-ruga i al carrer Carrerada d’en Ralet, al sector Sanatori de Sant Salvador. La mesura té com a objectiu afavorir la rotació de vehicles durant la temporada d’estiu i, alhora, dinamitzar l’activitat econòmica dels nuclis marítims, millorant l’accés a l’oferta d’oci, restauració i lleure.
L’any 2020, amb l’inici de la construcció del centre urbà de Coma-ruga i la conversió en zona de vianants de la plaça Germans Trillas, es van suprimir els estacionaments de rotació amb control horari que ara es recuperaran al passeig Marítim i al carrer Carrerada d’en Ralet al sector Sanatori.
El pla d’aparcament del municipi del Vendrell va identificar dues zones tensionades de disponibilitat d’aparcament a l’estiu: el centre de Coma-ruga i el sector Sanatori. Amb l’objectiu d’afavorir la rotació de vehicles per dinamitzar l’activitat econòmica en aquestes dues zones, es recuperaran les places d’estacionament suprimides els darrers anys per l’ampliació de les zones de vianants, en total 144 places.
Aquestes noves places d’aparcament tenen com a objectiu facilitar la rotació de vehicles per anar a la platja i a la seva oferta d’oci, lleure i restauració durant la temporada d’estiu. Es preveu que l’horari d’estacionament de rotació serà de les 10 del matí a les 21 hores de la tarda, amb un màxim de tres hores per facilitar la rotació i dinamitzar les activitats d’oci, lleure i restauració dels nuclis marítims.