Successos
Detenen un home per tràfic de drogues durant un control policial a Bellvei
El detingut portava 1 kg de cabdells de marihuana i 850 euros en efectiu al seu vehicle
Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 31 anys a Bellvei el divendres 16 de gener com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.
Els fets van tenir lloc a les 12.58 h, durant un control de prevenció a l'entrada de la urbanització Baronia del Mar. Allà els agents van detectar un vehicle que circulava a una velocitat inadequada. Quan el van intentar aturar, el conductor va realitzar una maniobra evasiva.
Finalment, van poder aturar al detingut i identificar-lo. Quan van registrar el vehicle van veure que portava un quilogram de cabdells de marihuana i 850 euros en efectiu.