Detinguts cinc homes a Segur de Calafell per furt de cable de coure
Els Mossos intervenen 1.000 quilos de material i un trepant en un camió ploma amb credencials falses
Cinc homes van ser detinguts dilluns acusats de sostreure cable de coure mentre feien tasques d’instal·lació per a una empresa subcontractada de Telefónica. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, els arrestats, de 32, 32, 46, 57 i 58 anys, aprofitaven que coneixien les ubicacions on s’havia de col·locar el nou cablejat per endur-se el material vell.
Durant la intervenció policial es van comissar uns 1.000 quilos de coure, valorats en 5.000 euros, així com un trepant i credencials corporatives presumptament utilitzades per passar desapercebuts. Els detinguts han quedat a disposició judicial per un presumpte delicte de furt.