El Vendrell vol aprovar l'avançament del nou POUM abans d'acabar l'any 2026
L'alcalde Kenneth Martínez apunta que el municipi ha de "créixer cap a dins" i "omplir els buits de la trama urbana"
L'equip de govern del Vendrell vol aprovar l'avançament del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) abans d'acabar l'any 2026. El desembre passat es va contractar l'empresa que ha de dur a terme l'avançament per tal renovar el planejament urbanístic actual de la capital del Baix Penedès que és de l'any 2000.
"El POUM vigent no és que sigui vell, sinó que és fora d'època", ha dit l'alcalde Kenneth Martínez. L'objectiu és "créixer cap a dins, omplir els espais buits que tenim dins la trama urbana", ha apuntat en una trobada amb els mitjans de comunicació per explicar les inversions de l'any. Martínez ha insistit que el nou POUM dibuixarà un municipi "més compacte, verd i amb centralitats".