RECICLATGE
El Vendrell rep prop de 350.000 euros per finançar sistemes de recollida selectiva
El proper 2 de febrer començarà el nou sistema amb contenidors intel·ligents al Puig i el Pèlag i a la Muntanyeta
L'Ajuntament del Vendrell rebrà una subvenció de 348.281,12 euros de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals.
La subvenció del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica coincideix amb la implantació del nou sistema de recollida de residus al municipi, que era una de les prioritats remarcables a l’hora de concórrer al procediment d’atorgament d’aquests ajuts que han d’ajudar a incrementar l’índex de reciclatge.
En aquest sentit, el passat 1 de desembre es va iniciar la nova recollida de residus porta a porta al Romaní i a Bonavista, i el proper 2 de febrer començarà el nou sistema amb contenidors intel·ligents al Puig i el Pèlag i a la Muntanyeta. Aquesta setmana es faran sessions informatives sobre aquest nou servei: els propers dies 14 de gener, a les 20 h, i 17 de gener, a les 11 h, al Centre cívic L’Estació, per als veïns del Puig i el Pèlag, i el 16 de gener, a les 20 h, a l’Ajuntament, per als veïns de la Muntanyeta.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que «un dels reptes que tenim aquest any és la implementació del nou model de recollida de residus al municipi, i aquesta subvenció de la Generalitat serà un bon suport perquè tingui èxit i augmentar el percentatge de reciclatge al Vendrell».