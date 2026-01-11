Successos
Ferit greu en un accident a la T-240 a la Bisbal del Penedès
El sinistre ha tingut lloc aquest diumenge al matí al voltant de les 10 hores
Una persona ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge al matí després de patir un accident de trànsit a la Bisbal del Penedès. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 5 de la carretera T-240.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10.05 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació. També s'han mobilitzat diverses patrulles policials i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Un cop allà, els Bombers han assistit a SEM a mobilitzar el ferit, que ja es trobava fora del vehicle quan el cos ha arribat al lloc fels fets. Segons primeres informacions, l'afectat es trobaria en estat greu.