Ferit greu en un accident a la T-240 a la Bisbal del Penedès

El sinistre ha tingut lloc aquest diumenge al matí al voltant de les 10 hores 

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Marta Omella
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Una persona ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge al matí després de patir un accident de trànsit a la Bisbal del Penedès. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 5 de la carretera T-240. 

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10.05 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació. També s'han mobilitzat diverses patrulles policials i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). 

Un cop allà, els Bombers han assistit a SEM a mobilitzar el ferit, que ja es trobava fora del vehicle quan el cos ha arribat al lloc fels fets. Segons primeres informacions, l'afectat es trobaria en estat greu. 

