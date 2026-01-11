Diari Més

Crema una televisió en un pis del Vendrell

L'incendi ha tingut lloc al carrer de Margalló i ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers 

Imatge del carrer de Margalló del Vendrell, on ha tingut lloc l'incendi

Imatge del carrer de Margalló del Vendrell, on ha tingut lloc l'incendi

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Els Bombers de la Generalitat van treballar dissabte a la nit en un incendi en un pis al Vendrell. L'avís el van rebre a les 21.16 hores i es van desplaçar fins al carrer del Margalló amb dues dotacions. 

Quan van arribar al lloc dels fets van localitzar el foc al tercer pis, on cremava una televisió, i una persona autoevacuada al balcó del domicili. Els Bombers van apagar el foc i van ventilar l'habitatge.

L'afectat era un home de 62 anys que un cop rescatat va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat a l'Hospital del Vendrell. 

