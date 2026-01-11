Successos
Crema una televisió en un pis del Vendrell
L'incendi ha tingut lloc al carrer de Margalló i ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers
Els Bombers de la Generalitat van treballar dissabte a la nit en un incendi en un pis al Vendrell. L'avís el van rebre a les 21.16 hores i es van desplaçar fins al carrer del Margalló amb dues dotacions.
Quan van arribar al lloc dels fets van localitzar el foc al tercer pis, on cremava una televisió, i una persona autoevacuada al balcó del domicili. Els Bombers van apagar el foc i van ventilar l'habitatge.
L'afectat era un home de 62 anys que un cop rescatat va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat a l'Hospital del Vendrell.