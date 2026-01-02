VIRAL
El poble on es fa el millor tortell de Reis de Tarragona: entre els més saborosos d’Espanya
La revista Viajar inclou el tortell de Reis d’una pastisseria de Tarragona entre els millors d’Espanya
La província de Tarragona ja té el seu representant al mapa dels millors tortells de Reis d’Espanya. La revista Viajar ha seleccionat a l’obrador Passions, l’Origen del Pa, ubicat a Calafell, com el referent tarragoní d’aquest tradicional dolç nadalenc.
Aquest reconeixement no arriba per casualitat. El 2024, l’obrador es va alçar amb el premi al Millor Tortell de Reis clàssic de Catalunya en un concurs celebrat a Barcelona, on un jurat professional va avaluar l’aparença, textura i sabor del dolç mitjançant un tast a cegues.
La recepta guardonada combina un brioix tendre i esponjós amb una fermentació acurada i un farcit de massa de massapà que recorda als sabors més tradicionals. Des de Passions destaquen que l’èxit es basa en un procés constant de prova i millora, més que en un secret únic.
Passions és un negoci familiar amb l’obrador principal a Calafell i altres punts de venda al Vendrell i Vilanova i la Geltrú. La seva presència al mapa de Viajar reforça la trajectòria de l’obrador i confirma que es tracta d’un dels llocs de referència a Tarragona per a aquells que busquen un tortell de Reis de qualitat durant les festes nadalenques.