Societat
Igualtat i Feminisme condemna el "feminicidi" d'una dona al Vendrell dimecres passat
Els Mossos d'Esquadra van detenir el fill de la víctima
El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el "feminicidi" confirmat aquest divendres d'una dona al Vendrell dimecres passat. La conselleria ha expressat el seu condol i escalf a l'entorn de la dona presumptament assassinada per violència masclista i als veïns de la localitat.
Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de feminicidis durant el 2025 són 11, corresponents a 10 dones i un feminicidi vinculat. Des que es van començar a recollir dades oficials el 2012, hi ha hagut 159 feminicidis a Catalunya, dels quals 149 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents assassinats en el marc de violències masclistes.
El nombre de fills que van quedar orfes per violència masclista el 2025 és d'11, més de 100 en la darrera dècada. En el cas del Vendrell, els Mossos d'Esquadra van detenir el fill de la víctima. La policia va ser alertada a les 13.40 hores de la localització del cos sense vida d'una dona en un domicili de la capital del Baix Penedès. Allà es va localitzar també el fill, de 37 anys, que va quedar detingut per la seva presumpta relació amb els fets.
La conselleria ha recordat que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al 900 900 120, una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i que opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes. Ha afegit que també poden adreçar-se a qualsevol dels serveis de la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes i, en cas d'emergència, trucar al telèfon 112.