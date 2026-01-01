SOCIETAT
Nadir és el primer nadó de l'any 2026 del Baix Penedès
El nounat ha vingut al món a les 08.36 hores a l'hospital del Vendrell
El primer nadó de l'any de la Regió Sanitària Penedès ha estat Nadir que ha nascut a les 08.36 hores a l'Hospital del Vendrell. Els seus pares viuen a Calafell.
A les Terres de l'Ebre el primer npunta ha estat Ishaqa Sawaneh, que ha nascut a l'hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. El nadó ha vingut al món a les 03.30 hores. Els seus pares viuen a Roquetes.
Marcos Galindo Domínguez ha estat el primer nadó de l'any del Camp de Tarragona. Ha nascut a l'hospital de Santa Tecla de Tarragona a les 08.28 hores. Els seus pares viuen a Tarragona.
El primer nadó de l'any de Catalunya ha estat l'Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l'hospital Parc Taulí a Sabadell, segons ha informat el departament de Salut. El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.