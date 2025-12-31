SUCCESSOS
Detingut un home relacionat amb la mort violenta de la seva mare al Vendrell
Els fets han tingut lloc al domicili de la víctima i s’investiguen com un cas de violència domèstica
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Camp de Tarragona investiguen la mort violenta d’una dona aquest dimecres al Vendrell, al Baix Penedès. Els fets han passat pels volts de les 13.40 h, quan la policia ha estat alertada de la localització del cos sense vida d’una dona al seu domicili.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort de la víctima.
Al mateix domicili, els agents han localitzat un home de 37 anys, que ha estat detingut per la seva presumpta relació amb els fets. Segons ha informat la policia, es tracta del fill de la víctima, motiu pel qual el cas s’investiga com un episodi de violència domèstica.
L’autoritat judicial ha decretat el secret d’actuacions mentre continua la investigació.