Gastronomia
McDonald’s obre el seu primer restaurant al Vendrell
La nova obertura, situada al carrer Les Mates, genera 40 llocs de treball i reforça l’expansió de la companyia a Catalunya
McDonald’s ha obert el seu primer restaurant al municipi del Vendrell, a la demarcació de Tarragona, en el marc del seu pla d’expansió a Catalunya. L’establiment està ubicat al carrer Les Mates, 1, i s’erigeix com una aposta per al desenvolupament econòmic i social del territori, amb la creació de 40 llocs de treball. L’acte inaugural ha comptat amb la presència de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
El restaurant és gestionat pel franquiciat Juan Carlos Melero, que ha destacat la importància d’aquesta obertura per al municipi. «L’arribada de McDonald’s al Vendrell suposa tot un repte que ens omple d’il·lusió. Vull agrair la dedicació i el compromís de tot l’equip que ha fet possible aquest projecte. Esperem convertir-nos en un punt de trobada per als veïns i veïnes, on puguin gaudir de bons moments», ha afirmat.
El nou establiment disposa d’una superfície de 350 metres quadrats i incorpora les darreres innovacions de la marca, com ara quioscos digitals i servei a taula. A més, ofereix productes McCafé i serveis com McAuto i McDelivery, així com una zona de jocs infantils, pensada per a l’oci familiar.