MUNICIPAL
El Vendrell triplica les sancions per incivisme aquest any
En total, al 2025 s’han interposat 1.539 denúncies enfront les 541 que es van interposar al 2024
L'Ajuntament del Vendrell ha triplicat les sancions en matèria de convivència i civisme aquest 2025 respecte l'any anterior. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, han fet balanç de l'any. Segons Soriano, aquest fet s’atribueix a un augment de la presència policial als carrers i barris del Vendrell, que ha repercutit positivament tant en l’increment de les sancions com de la pròpia seguretat ciutadana i la millora de la convivència al municipi. En total, al 2025 s’han interposat 1.539 denúncies enfront les 541 que es van interposar al 2024.
D’entre totes les casuístiques de sancions, destaca l’augment de les infraccions denunciades per consum de begudes alcohòliques a la via pública (botellot), que aquest 2025 han estat 807 mentre que al 2024 van ser un total de 66, el que representa un increment del 1.123%. Això es deu, segons Soriano, a una intensificació dels operatius específics contra aquesta pràctica que causa, especialment a l’estiu, molèsties als veïns de determinades zones del municipi.
D’altra banda, les denúncies per infraccions de vehicles de mobilitat personal (patinets, fonamentalment) també han crescut de manera rellevant aquest darrer any. Al 2025 se n’han interposat 491 mentre que al 2024 van ser 115, el que representa un increment del 327%. En aquest sentit, aquesta millora és fruït també de l’aplicació de la nova Ordenança de Convivència i Civisme, que posa el focus en sancionar les males pràctiques en l’ús d’aquest tipus de vehicles.
Altres dades significatives del 2025 i que mostren la intensificació de la tasca que es duu a terme des de la Policia local contra l’incivisme al municipi són les 71 denúncies de molèsties per soroll, les 29 per embrutar la via pública; les 24 per infringir la llei 13/2014 d’accessibilitat; les 14 per molèsties de veïns; 11 per abocament de residus; 11 per ocupació de la via pública, entre altres.
El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha destacat que «un dels objectius principals de la Regidoria de Seguretat ciutadana en aquest mandat era augmentar la pressió contra l’incivisme al Vendrell i, sobretot, posar solució a unes problemàtiques que necessitaven una solució immediata, com són els botellots i l’incompliment de les normes de circulació amb patinets elèctrics». Tot i les bones dades de 2025, segons Soriano, «cal seguir treballant per anar reduint encara més les infraccions en aquestes matèries».
De la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha afegit que «les dades de denúncies que avui es presenten demostren que les vies que s’han escollit són les idònies per garantir la seguretat i la tranquil·litat als veïns i veïnes i a tots els carrers del municipi». Unes mesures, segons l’alcalde, «que s’afegeixen a la tasca que es fa en altres àmbits com el nou contracte de neteja viària i el nou contracte de recollida de residus, que contribueixen també a tenir uns carrers nets, ordenats i segurs».