VEÏNAT
Reclamen mesures per evitar el pas de camions per Llorenç del Penedès
Compromís demana desviar el trànsit pesant fora del nucli urbà
Compromís per Llorenç del Penedès ha demanat a l’Ajuntament l’adopció de mesures urgents per posar fi al pas de vehicles pesants pel nucli urbà, especialment pel tram urbà de la carretera TP-2125, de titularitat de la Generalitat. La formació alerta que la posada en funcionament del polígon industrial del Poet de Banyeres del Penedès ha incrementat notablement el trànsit de camions que travessen Llorenç del Penedès, amb un impacte directe sobre la seguretat viària, la salut i la qualitat de vida del veïnat. Per aquest motiu, proposa que els camions que surtin de Banyeres es desviïn cap al sud, en direcció al Vendrell, per connectar amb la C-51 i les autopistes AP-7 o AP-2.
El portaveu de Compromís per Llorenç, Jordi Marlès, considera que «no és acceptable que els veïns i veïnes hagin d’assumir els riscos d’un trànsit de camions que no té com a destinació el municipi» i reclama que la Generalitat, com a titular de la via, assumeixi la seva responsabilitat. La formació recorda que existeixen precedents per limitar o prohibir el trànsit pesant en zones urbanes quan hi ha alternatives viàries adequades, i insta l’Ajuntament a impulsar restriccions i estudis tècnics per garantir la seguretat.