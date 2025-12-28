Cultura
Més de 1.200 persones visiten l’exposició virtual sobre la Via Augusta al Vendrell
La Federació Xarxa Vendrellenca va presentar una proposta a l'Ajuntament per declarar el tram com a Bé Cultural d'Interès Local i va ser aprovada per unanimitat pel ple municipal
La Federació Xarxa Vendrellenca celebra l'èxit de la seva exposició virtual dedicada a la Via Augusta, activa des del mes de juliol, i que ja ha estat visitada per més de 1.200 persones. Aquesta iniciativa, expliquen, «creada amb la voluntat d'apropar la nostra història al conjunt de la ciutadania, confirma l'interès creixent per preservar i difondre el patrimoni del nostre territori».
Des de la Federació, diuen «ens mostrem molt satisfets d'haver aconseguit traslladar una part tan significativa del nostre passat a un format accessible i innovador, que permet descobrir els elements històrics del nostre municipi i del Baix Penedès d'una manera divulgativa i participativa».
Un projecte amb impacte real en la protecció patrimonial
El projecte de la Via Augusta ha tingut un impacte que va més enllà de la difusió cultural. Gràcies a aquesta iniciativa, s'ha impulsat la protecció d'un tram amb més de 2.000 anys d'història que forma part de l'essència del nostre territori.
Fruit d'aquest treball de sensibilització i reivindicació, la Federació va presentar una proposta a l'Ajuntament del Vendrell per declarar el tram com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), que va ser aprovada per unanimitat pel ple municipal.
Aquest reconeixement suposa un «primer pas fonamental per garantir la seva preservació». Actualment, el projecte ha arribat al Parlament de Catalunya, on s'està treballant perquè la Generalitat elevi aquest tram històric a la màxima categoria de protecció patrimonial, convertint-lo en Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).
Compromís continuat amb el patrimoni local
Aquesta exposició s'emmarca en la tasca continuada de la Federació Xarxa Vendrellenca, que porta anys treballant en projectes d'impuls i preservació d'elements de patrimoni amb l'objectiu de protegir i posar en valor la identitat històrica de l'entorn.