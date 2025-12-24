POLÍTICA MUNICIPAL
El Vendrell proposa Lax’n’Busto per a la Creu de Sant Jordi 2026
Es va aprovar un expedient de crèdit per pagar factures tramitades incorrectament
El Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar dilluns per unanimitat la candidatura del grup de rock vendrellenc Lax’n’Busto per a la Creu de Sant Jordi 2026 que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquesta distinció pretén reconèixer la trajectòria exemplar del grup i la seva contribució decisiva a la cultura musical catalana.
La proposta recull una iniciativa ciutadana que valora el fet que Lax’n’Busto és un dels grups més emblemàtics del rock català. Format l’any 1986 al Vendrell, el grup compta amb gairebé quatre dècades d’activitat dalt dels escenaris i ha mantingut una estreta vinculació amb el municipi, no només com a punt d’origen, sinó també com a espai de creació, arrelament i compromís cultural.
El Ple també va aprovar per unanimitat la bonificació del 95% de la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’exercici 2026 a diverses entitats i associacions locals. Entre les beneficiàries d’aquesta mesura hi ha La Lira Vendrellenca, Els Pastorets del Vendrell, l’Asociación de Residentes y Propietarios de Coma-ruga 1958, la Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús, el Gremi de la Construcció del Baix Penedès i el Club de Tennis Coma-ruga Atlètic. Cal destacar que durant la votació d’aquest punt diversos regidors i regidores es van abstenir atesa la seva condició de socis d’algunes de les entitats afectades.
En matèria de patrimoni municipal, el Ple va aprovar també per unanimitat la cessió d’un terreny situat a la Carretera de Valls número 19, que correspon a l’antiga caserna dels Mossos d’Esquadra, a favor de la Direcció General dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Aquest espai servirà per instal·lar-hi la base dels Agents Rurals al municipi. Pel que fa a polítiques de joventut, el Ple va donar llum verda al Pla Local de Joventut per al període 2026-2029. Aquesta proposta va comptar amb un ampli suport de 19 vots a favor, corresponents al govern format per PSC i PP, Som Poble-ERC, Primer El Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, i només va rebre 2 vots en contra per part de Vox.
Honors i Distincions
La sessió plenària també va servir per actualitzar diversos instruments normatius del municipi. D’una banda, es va aprovar inicialment la modificació de les bases del Premi Teresina Martorell amb la finalitat de garantir la representació de la societat vendrellenca, diversa i plural. De l’altra, el Ple va donar el vistiplau inicial al Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament del Vendrell, que s’ha actualitzat amb la voluntat que aquest instrument normatiu reflecteixi fidelment la societat vendrellenca actual i garanteixi el reconeixement equitatiu a totes les persones, entitats i col·lectius que contribueixen al progrés, a la convivència i al benestar comú de la ciutat. Ambdues propostes van ser aprovades per unanimitat.
En l’àmbit laboral, el Ple va aprovar també per unanimitat l’aplicació als empleats públics de la Corporació dels increments retributius contemplats al Reial Decret Llei 14/2025, aprovat el 2 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Factures pendents
Un dels punts més controvertits de la sessió va ser l’aprovació i abonament de l’expedient de reconeixement de crèdit 2025/1 per un import de 84.616 euros, corresponents a factures que per diversos motius no es van tramitar correctament. Aquest punt va rebre 11 vots a favor del govern format per PSC i PP, 7 vots en contra de Som Poble-ERC, Primer El Vendrell i Fem Vendrell, i 3 abstencions de Vox i Comuns.
Finalment, es van aprovar per unanimitat dues propostes de resolució del Grup Municipal Fem Vendrell: una per fer efectiu el compliment del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i una altra per a la creació d’un sistema de seguiment i rendiment de comptes dels acords plenaris, que inclou mocions, declaracions institucionals i propostes de resolució.