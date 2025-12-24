Municipal
L'Arboç endurirà les sancions per reduir l’incivisme i millorar el reciclatge
L’increment de l'import de les multes vol fomentar una gestió responsable dels residus i protegir el medi ambient
L’Ajuntament de l'Arboç aprovarà en les pròximes sessions plenàries una modificació de l’ordenança municipal amb l’objectiu d’actualitzar i endurir el règim sancionador en matèria de residus. La mesura pretén reduir les conductes incíviques, millorar la salubritat del municipi i incrementar l’índex de reciclatge.
La modificació de l’ordenança incorpora dos canvis principals. D’una banda, es preveu una major duresa en el tractament dels residus perillosos. L’abandonament d’aquest tipus de residus a la via pública deixarà de considerar-se una infracció greu per passar a ser molt greu, atenent la seva elevada perillositat i el risc ambiental que comporten. Aquesta adaptació s’alinea amb els criteris de la normativa superior vigent.
D’altra banda, l’ordenança contempla un increment generalitzat de l’import de les multes amb la finalitat de garantir un efecte dissuasiu real. En el cas dels usuaris domèstics, les infraccions lleus passaran a sancionar-se amb imports d’entre 150 i 250 euros enlloc de 90 euros; les greus, amb multes d’entre 251 i 500 euros enlloc de 150 euros; i les molt greus, amb sancions que oscil·laran entre els 501 i els 2.000 euros enlloc de 300 euros.
Pel que fa als usuaris comercials i industrials, les sancions també s’incrementen de manera significativa. Les infraccions lleus podran arribar fins als 600 euros, mentre que les greus s’establiran en un nou tram d’entre 601 i 3.000 euros. Les infraccions molt greus s’eleven considerablement, amb multes que podran anar dels 3.001 fins als 10.000 euros.
Des del consistori es destaca que aquesta actualització de l’ordenança busca promoure una gestió més responsable dels residus i fomentar actituds cíviques entre la ciutadania i el teixit econòmic del municipi, tot contribuint a un entorn més net, segur i sostenible.
Finalment, recorden que és obligatori respectar el calendari de recollida, fer un ús correcte de l'àrea d'emergència i que està totalment prohibit abandonar mobles, runa d'obra o electrodomèstics tant a l'àrea d'emergència com a la via pública.