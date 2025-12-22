Festivals
Que el 28 de desembre sigui un dia de festa
El pròxim diumenge el poble d’Albinyana acollirà la segona edició de l’InnocentCirc, una proposta per celebrar el Dia dels Innocents amb ulls d’infant
Albinyana tornarà a convertir-se aquest 28 de desembre en epicentre de festa, tradició i imaginació amb la celebració de la segona edició de l’InnocentCirc, un festival que uneix el món del circ amb les pràctiques populars típiques del Dia dels Sants Innocents. La proposta, impulsada amb la voluntat de fer que grans i petits visquin la jornada «amb ulls de nen», consolida un model festiu que reivindica la innocència i el bon humor com a patrimoni compartit.
L’activitat arrencarà a les 10.30 h a la plaça Major, que es transformarà en un espai obert a la creativitat. Tallers de malabars, equilibris, teles, trapezi i construcció de pilotes permetran als participants endinsar-se en les arts del circ. La matinal donarà pas als primers espectacles: a les 12 h, la Pista de l’Escola Joan Perucho acollirà una actuació de malabars de Josué de Family Juggling i l’espectacle A Duo Rítmic, una proposta de circ aeri de la companyia Cils.
Un dels moments més especials de la jornada arribarà a les 13.30 h, quan la Societat Recreativa la Unió Albinyanenca obrirà les portes al taller Pengem llufes!, una activitat que busca mantenir viva la tradició de les llufes de paper, símbol inconfusible del 28 de desembre. Tot seguit, a les 14 h, el mateix espai acollirà un dinar popular amb amanida, fideuà i postres nadalenques, a un preu assequible de 15 euros i amb reserva prèvia fins al dia 24 de desembre (als telèfons 977 687 818 i 639 832 260).
La tarda mantindrà el to festiu amb dues propostes escèniques: a les 15.30 h, la companyia Djammal presentarà Clown on Popping, un espectacle que combina humor i gestualitat; i a les 16.30 h, a la Pista de l’Escola Joan Perucho, JAM oferirà L’Actitud, un muntatge familiar que aposta per la interacció i l’emotivitat.
La cloenda arribarà a les 17.30 h al gimnàs de l’escola, on el Patge Reial farà una parada per recollir les cartes dels infants, tancant el festival amb una mirada cap a la tradició nadalenca més esperada pels petits.
Aquesta és la segona edició de l’InnocentCirc, una producció de Xala Espectacles, la Societat Recreativa la Unió Albinyanenca i l’Ajuntament d’Albinyana, que té com a director artístic Sergi Clofent.