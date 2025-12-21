Successos
Rescaten amb helicòpter un motorista d’enduro accidentat a Sant Jaume dels Domenys
Els GRAE de Valls i Cerdanyola, amb l’helicòpter del MAER i el SEM, han intervingut per evacuar el ferit en una zona inaccessible per ambulància
Aquest matí s’ha dut a terme un rescat de muntanya al terme municipal de Sant Jaume dels Domenys. Els Bombers de la Generalitat han activat unitats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Valls i Cerdanyola, així com l’helicòpter del MAER amb personal del SEM, a més de dues dotacions de suport.
L’actuació s’ha produït al coll del Punyal, una zona de difícil accés on un motorista d’enduro ha patit un accident. A causa de la inaccessibilitat del terreny, no ha estat possible l’arribada de l’ambulància, fet que ha obligat a realitzar l’evacuació per via aèria.