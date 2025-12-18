Llibres
Receptes amb ànima cuinades a foc lents
El receptari ‘Un tast de records. Receptes des del cor’, impulsat des de la Fundació Santa Teresa, recull receptes, records i vivències d’avis i àvies del Camp de Tarragona
El passat dissabte, 13 de desembre, es va presentar al Teatre Joan Colet de Calafell el llibre Un tast de records. Receptes des del cor, un projecte impulsat per la Fundació Santa Teresa per donar veu als avis i àvies del Camp de Tarragona a través de les seves receptes i, de retruc, els seus records. La presentació va comptar amb la presència de la cuinera Carme Ruscalleda, que s’ha implicat a fons en el projecte, així com també ho han fet Ferran Adrià i Montserrat Fontané, mare dels germans Roca.
Aquest projecte, explica Marta Tutusaus, responsable de la Fundació, té la seva gènesi a la pandèmia: «A la Fundació tenim un programa que es diu Bon dia d’acompanyament a les persones que estan soles. Amb la pandèmia, ens vam trobar que la sensació de soledat era encara més gran. Llavors, ens vam adonar que a molts avis i àvies els agradava la cuina i els vam començar a demanar que ens expliquessin receptes. I ens vam trobar que, a més de les receptes, compartien records i emocions de les seves famílies o dels llocs on havien viscut».
Un cop recuperada la normalitat, des de la Fundació –que presta servei al Baix Penedès– van pensar que tot aquest material tan valuós es podia convertir en un recull, on les receptes es presentessin acompanyades de treballs d’artistes del territori. Van fer extensiva la idea a les Fundacions Ginac i Onada, que també treballen oferint aquest acompanyament a l’Alt Camp i el Tarragonès respectivament.
A poc a poc, però, aquella idea de convertir el receptari en un recull es va anar fent encara més gran. Sobretot, a partir de la intervenció de l’il·lustrador Ignasi Blanch, amic de la Fundació, que va suggerir afegir encara més valor a la publicació. La manera d’aconseguir-ho va ser demanar a les alumnes d’Il·lustració de l’Escola de la Dona, el col·lectiu Tocades pel foc, que fessin les il·lustracions del llibre, en un treball coordinat i creat des de l’especialitat d’il·lustració de la qual Blanch n’és professor. Blanch, a més, va il·lustrar la coberta del llibre. La complicitat de Ruscalleda, Adrià i Montserrat Fontané van acabar d’arrodonir un projecte que ha convertit la memòria individual en patrimoni col·lectiu.
El llibre ha estat entregat a tots els participants i voluntaris. A més, arran de la seva publicació, s’ha dissenyat també un projecte benèfic adreçat a restauradors de tot el país. Els restaurants que hi vulguin col·laborar han de fer una donació de 100 euros per a un projecte engegat des de la Fundació Santa Teresa per impulsar unitats de convivència. A canvi, rebran el llibre i, a la seva carta, podran oferir una de les receptes dels avis, explicant el projecte.