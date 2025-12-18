SUCCESSOS
Descobreixen dos tallers clandestins a Segur de Calafell durant un operatiu policial
Les autoritats asseguren que van detectar la llum punxada en vuit habitatges i dos garatges
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell conjuntament amb la Policia Local de Calafell van portar a terme ahir un dispositiu en el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Al voltant de les 10:00 h els tècnics especialitzats en la companyia de llum i aigua van dur a terme les habituals comprovacions per detectar possibles casos de defraudació de fluid elèctric en un total de vuit habitatges i diversos baixos ubicats a l’avinguda Santa Maria de Montserrat de Segur de Calafell.
Els operaris, acompanyats també de tècnics municipals, van detectar que l’escomesa de la llum havia estat manipulada per tal de subministrar il·lícitament d’energia a aquests domicilis i dos garatges que s’utilitzaven com a tallers clandestins de reparació de vehicles. En aquest sentit, els mossos van obrir dos atestats per cadascun dels casos. També es van tramitar quatre diligències penals per ocupació i defraudació d’aigua i electricitat. A més es va desmantellar atès l’elevat risc que representava per a la seguretat de les persones.
Durant l’operatiu, que va comptar amb el suport d’efectius de l’Àrea Regional de Medi Ambient (URMA), es van retirar fins a 9 vehicles, alguns dels quals estaven desballestats a la via pública i es van identificar 20 persones, 8 de les quals comptaven amb diversos antecedents policials. A més, els agents de la Policia Local, van tramitar fins a 10 denúncies en matèria de trànsit.
El dispositiu, que va finalitzar sense incidents, va concloure amb l’emissió per part de l’arquitecte municipal d’un informe en què es va fer constar que els habitatges no disposaven de la corresponent cèl·lula d’habitabilitat i per tant, que no complien els requisits mínims per residir-hi.