Comerç
bonÀrea amplia la seva presència al Baix Penedès amb una nova botiga
L'establiment es troba a la carretera de Barcelona de Segur de Calafell
bonÀrea Agrupa, el grup agroalimentari, ha inaugurat la seva primera botiga a Segur de Calafell, situada a la carretera de Barcelona, 9. Amb aquesta obertura, bonÀrea reforça la seva presència al Baix Penedès, on ja suma 8 establiments, i assoleix la xifra de 55 botigues a la província de Tarragona.
La nova botiga compta amb una superfície de 264 m² i ofereix una gamma d’uns 2.400 productes, fet que permet una compra completa i variada adaptada a les necessitats dels veïns de Segur de Calafell. L’espai, modern i eficient, està dissenyat per facilitar un recorregut més còmode i una experiència de compra fluida.
A més, aquest establiment incorpora la iniciativa RetornA, un sistema pioner de safates retornables per a productes carnis impulsat per bonÀrea que permet als clients retornar les safates usades en botiga a canvi d'una compensació econòmica, fomentant l'economia circular i reduint residus, ja que aquestes safates es reutilitzen fins a 50 vegades, com en el cas del filet de pollastre.
Segons Agustina Fernández, responsable d’Expansió i Obres de botigues de bonÀrea: «amb aquesta nova botiga a Segur de Calafell, volem apropar el nostre model ‘directe del camp’ als veïns de la zona, oferint-los un espai de compra còmode i àgil. Per això, hem dissenyat un establiment ampli, de 265 m², que compta amb aparcament exclusiu per a clients, un servei clau per facilitar l'accés. A més, hem disposat tres punts de cobrament per garantir la rapidesa en el dia a dia i, per descomptat, tota la nostra gamma de producte fresc de proximitat».
El nou establiment comptarà també amb una plantilla de 7 treballadors. Pel que fa als horaris, la botiga obrirà de dilluns a dissabte de 9 a 21 h, i diumenges i festius de 9.15 a 14.30 h.
Amb aquesta nova obertura, la darrera de bonÀrea aquest any 2025, la companyia continua consolidant el seu model de proximitat i expansió territorial, acostant la seva proposta de productes directes del camp amb la màxima qualitat i al millor preu.