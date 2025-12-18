POLÍTICA
Albert Rovira, escollit com a cap de llista d'ERC el Vendrell per a les municipals de 2027
Els republicans inicien un nou cicle polític de la mà del regidor i conseller comarcal
El passat 14 de desembre es va celebrar el procès d'elecció del cap de llista per a les futures eleccions municipals de 2027, segons ha informat la secció local d'Esquerra Republicana del Vendrell. El regidor Albert Rovira ha estat escollit per unanimitat per la militància, i d'aquesta manera donarà inici al nou projecte al municipi marcat per la renovació i la mirada al futur.
La jornada va reafirmar el compromís d'ERC amb la democràcia interna i la transparència. En aquest sentit, el partit inicia un nou cicle en el que orientar la presència al Vendrell es un dels principals reptes, a més de preparar-se pels canvis que venen en els pròxims anys.
Rovira va agrair la dedicació de Sito González, qui no continuarà després d'haver estat l'últim cap de llista de la coalició de Som Poble - ERC i que no es presentarà a les eleccions de 2027. D'altra banda, durant la intervenció també ha destacat que amb aquest nou repte fomentarà la seva experiència i trajectòria interna dins dins del partit.
“Ara fa una dècada iniciava el meu compromís polític i avui m’és confiada, per unanimitat, l’oportunitat d’encapçalar un nou projecte per ERC El Vendrell. Ho afronto amb il·lusió, responsabilitat i la determinació de posar les persones al centre”, ha afirmat.
El conseller ha explicat també que la base del projecte que liderarà serà oberta, transversal i transparent, amb les persones al centre de totes les decisions, i ha remarcat que el projecte estarà centrat en el present, però amb una clara mirada cap al futur, davant els canvis importants que es preveuen al municipi.
Finalment, ha reivindicat el seu arrelament al Vendrell com a element clau del lideratge, destacant que és una persona jove, amb arrels vendrellenques, que ha construït al municipi el seu projecte de vida.