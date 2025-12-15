Urbanisme
Surt a licitació els treballs tècnics del PDU on s'ha d'ubicar Idiada 2, al Baix Penedès
Romero insisteix que és un projecte «estratègic» i apunta que aquest tràmit podria estar enllestit en dos anys
El Govern ha tret a licitació els treballs per l'assistència tècnica per la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) on s'ha d'ubicar Idiada 2, un centre d'innovació del vehicle elèctric en uns terrenys a cavall dels municipis de l'Arboç, Banyeres del Penedès, Castellet i la Gornal i Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. El pressupost del contracte és de 289.644,31 euros (IVA inclòs).
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ho ha explicat aquest matí als alcaldes de la comarca, destacant que és un projecte «estratègic» i apuntant que aquest tràmit podria estar enllestit en dos anys. Els alcaldes han demanat a la Generalitat que paral·lelament vagi adquirint tots els terrenys afectats.
Després que l'últim any els alcaldes del Baix Penedès hagin demanat celeritat al Govern en el desenvolupament d'Idiada 2, aquest dilluns al matí la consellera Romero s'ha reunit amb ells per anunciar-los que el Departament d'Economia i Finances ha tret a licitació els treballs per l'assistència tècnica per la redacció del Pla Director Urbanístic on es construirà Idiada 2.
Es tracta d'un tràmit que es fa en paral·lel a la redacció del PDU i que servirà per revisar tota la documentació al voltant del pla urbanístic, incorporar les esmenes derivades d'al·legacions i informes sectorials de diferents organismes, entre altres qüestions. La consellera ha assenyalat que el primer trimestre de l'any vinent s'hauria d'adjudicar el contracte i aquesta feina podria estar enllestida en dos anys. Romero ha insistit que és un projecte que té «via ràpida» perquè és «estratègic».
Els alcaldes han demanat a la Generalitat que mentre es treballa en el PDU, es vagin adquirint els terrenys afectats. El president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, ha valorat positivament l'anunci i ha remarcat que és «viable» anar adquirint les parcel·les. Romero ha dit que «segurament» poden fer «algunes accions» en aquest sentit.
Pel que fa a la mobilitat, alguns batlles també han reclamat que les noves entrades i sortides que s'estan plantejant a l'AP-7 vagin «coordinades» amb el desenvolupament d'aquest PDU. La consellera s'ha compromès a «analitzar-ho bé» i veure si cal fer «algun ajust».
Les últimes setmanes, alguns càrrecs electes del territori s'han mostrat preocupats per la hipotètica implantació d'un port sec al Baix Penedès, a prop d'Idiada 2. Romero ha afirmat que «no podia respondre» sobre aquesta qüestió, però ha comentat que «qualsevol altra inversió ha de ser compatible amb Idiada 2».