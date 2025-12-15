Policial
Detingut 'in fraganti' quan intentava obrir un cotxe a Cunit després de robar en una casa
L'home de 27 anys acumula quatre d’antecedents policials per delictes patrimonials
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Vendrell, juntament amb efectius de la Policia Local de Cunit, han detingut aquesta matinada a aquest municipi del Baix Penedès un home de 27 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força, un a interior d’habitatge i un altre a vehicle.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 02.35 hores quan els agents es van dirigir fins al carrer Francesc Macià de Cunit, en rebre un avís d’activació d’alarma en un habitatge. En arribar al lloc, els agents van observar que la porta principal estava forçada i algú havia fugit ràpidament del lloc.
La recerca per part de patrulles de mossos i Policia Local va concloure una estona després amb la localització d’un home a només 150 metres del lloc dels fets. En concret, el van sorprendre quan intentava obrir la porta d’un vehicle estacionat entre els carrer Empar Nadal i Ramon Casas d’aquesta població.
Es dona la circumstància que les càmeres de videovigilància del domicili assaltat, van captar el moment de l’accés del lladre a l’interior. Les imatges van confirmar posteriorment que es tractava de la mateixa persona.
Està previst que el detingut, qui acumula quatre d’antecedents policials per delictes patrimonials, passi a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell en les properes hores.