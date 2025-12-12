Successos
Mor el conductor d'un turisme en una sortida de via a la T-240 a la Bisbal del Penedès
Per causes que encara s'estan investigant, un cotxe ha sortit de la carretera i ha quedat bolcat en un dels laterals
El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la T-240 a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos han rebut l'avís a les 08.22 hores.
El sinistre ha passat al punt quilomètric 1,4 de la via quan, per causes que encara s'estan investigant, un cotxe ha sortit de la carretera i ha quedat bolcat en un dels laterals. A causa del succés, ha perdut la vida el conductor i únic ocupant del vehicle.
Fins al punt s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La T-240 continua tallada en tots dos sentits. Un total de 137 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.