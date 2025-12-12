Municipal
Cunit posa en marxa un dispositiu policial amb drons per evitar que es creuin les vies de tren a l'estació
Aquest any s'han quadruplicat els atropellaments en zones de trànsit no habilitades a Catalunya, segons Renfe
La Policia Local de Cunit (Baix Penedès) juntament amb els Mossos d'Esquadra, Adif i Renfe ha posat en marxa un dispositiu policial per evitar que es creuin les vies de tren a l'estació del municipi. Aquest dijous a la tarda s'ha fet un operatiu que s'ha tancat amb 56 persones identificades i proposades per sancionar, amb multes a partir de 300 euros.
Els agents han comptat amb el suport de drons i una unitat canina de la policia de Sant Feliu de Guíxols per detectar altres tipus d'infraccions. Aquest any s'han quadruplicat els atropellaments en zones de trànsit ferroviari no habilitades. Segons dades facilitades per Renfe, el 2025 a Catalunya es van registrar dotze atropellaments, mentre que el 2024 només van ser tres.
A dos quarts de sis de la tarda d'aquest dijous, el dron de la unitat aèria de la Policia Local de Cunit s'ha enlairat per localitzar des de l'aire usuaris de Renfe que diàriament travessen les vies a l'estació del municipi del Baix Penedès. En un sol comboi que venia des de Barcelona, els agents han identificat una quinzena de persones. En total, el dispositiu s'ha saldat amb 56 persones identificades per transitar per passos no habilitats.
Des del dron, una patrulla detecta aquestes conductes, i a l'estació de tren fins a vuit agents de paisà de la Policia Local identifiquen les persones infractores, juntament amb el personal de seguretat de Renfe i d'Adif. Les dades d'aquests usuaris es transmeten a Adif perquè el gestor d'infraestructures ferroviàries trameti les corresponents denúncies. Les multes són a partir de 300 euros per via creuada, i poden ser acumulatives.
El sergent en cap de la Policia Local de Cunit, Sergi Aguilar, explica que van detectar aquesta situació, que es repeteix diàriament, fent un altre dispositiu al nucli antic de la població enlairant el dron. Diu que hi ha un "gran nombre" de persones que passen la via "generant inseguretat, sobretot, per ells mateixos". A partir d'aquí, es van posar en contacte amb Adif i Renfe per donar "suport" a la seva tasca.
Des de l'Ajuntament de Cunit afirmen que dispositius com els d'aquesta setmana s'aniran repetint. L'alcalde del municipi, Jaume Casañas, assegura que volen "afrontar aquesta problemàtica". L'alcalde diu que no volen ser "punitius", sinó que fan una tasca de "prevenció". "Volem que la gent assumeixi aquest civisme i aquest respecte cap a la seguretat i l'accessibilitat de l'estació", destaca.
Habilitar la via tres
El batlle també reclama a Adif i a Renfe que s'habiliti l'andana tres pels trens que venen des de Barcelona. Actualment, els combois passen per la via u i la dos, les més allunyades de l'edifici de l'estació i molts usuaris opten per no usar el pas subterrani travessant directament les vies.
"Cunit és una estació que abans tenia el pas subterrani a la meitat de l'andana, i feia la seva funcionalitat perquè el tren et deixava a la meitat i passaves [per sota]", comenta Casañas. El 2009 es van reformar les instal·lacions, es va allunyar el pas soterrat i des de llavors els usuaris han de fer un trajecte més llarg per sortir al vestíbul de l'estació.
"Si la via tres estigués habilitada, quan el tren parés, la gent sortiria i aniria directament al vestíbul", explica, sense necessitat de passar per sota. Així, els usuaris que "tenen pressa s'estalviarien un recorregut laberíntic". Renfe comenta que ha estudiat aquesta opció, però pel tipus d'infraestructura ferroviària que hi ha a Cunit i tal com estan disposades les vies, s'augmentaria fins a sis minuts el trajecte de cada tren.
Altres sancions
En el dispositiu policial, a banda d'identificar els 56 viatgers que han creuat les vies, la Policia Local de Cunit, els Mossos d'Esquadra i la unitat canina de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols han multat vuit persones més. Una persona ha estat denunciada per anar amb patinet elèctric al tren, sis per tinença de substàncies estupefaents i una per dur a sobre una arma blanca.