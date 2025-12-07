Diari Més

Successos 

Extingit un foc de cuina en un pis de l'Arboç sense ferits

Els Bombers van evacuar una família i el seu gos, que s'havien confinat al balcó del tercer pis 

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Un incendi de cuina a l’Arboç va mobilitzar ahir dissabte quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís es va rebre a les 20.54 h i el foc s’havia originat en un segon pis del passeig de la Panxita, on els ocupants havien intentat apagar-lo sense èxit mentre el fum s’escampava per l’escala.

En arribar, els efectius van trobar fum intens sortint de l’habitatge, tot i que ja no hi havia flames visibles. Diversos veïns s’havien desplaçat al carrer, mentre que una família del tercer pis va quedar confinada al balcó a causa del fum. 

Els Bombers van accedir a la zona afectada, van realitzar maniobres de ventilació i posteriorment van baixat la família i el seu gos, tots ells en bon estat. L’actuació va permetre controlar la situació sense que es registrés cap persona ferida. 

tracking