Successos
Extingit un foc de cuina en un pis de l'Arboç sense ferits
Els Bombers van evacuar una família i el seu gos, que s'havien confinat al balcó del tercer pis
Un incendi de cuina a l’Arboç va mobilitzar ahir dissabte quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís es va rebre a les 20.54 h i el foc s’havia originat en un segon pis del passeig de la Panxita, on els ocupants havien intentat apagar-lo sense èxit mentre el fum s’escampava per l’escala.
En arribar, els efectius van trobar fum intens sortint de l’habitatge, tot i que ja no hi havia flames visibles. Diversos veïns s’havien desplaçat al carrer, mentre que una família del tercer pis va quedar confinada al balcó a causa del fum.
Els Bombers van accedir a la zona afectada, van realitzar maniobres de ventilació i posteriorment van baixat la família i el seu gos, tots ells en bon estat. L’actuació va permetre controlar la situació sense que es registrés cap persona ferida.