Seguretat
El Vendrell lidera la reducció de la criminalitat a l’Estat el 2025
El municipi ha registrat un descens del 22% dels delictes entre gener i setembre
El Vendrell s’ha convertit aquest 2025 en el municipi de més de 20.000 habitants d’Espanya que més ha reduït la delinqüència, segons les dades publicades pel Ministeri de l’Interior corresponents al període gener-setembre. En comparació amb el mateix període del 2024, la criminalitat ha disminuït un 22%, passant de 2.733 infraccions penals a 2.122, una reducció que situa el municipi com el primer del rànquing estatal. Les dades també reflecteixen que delictes com el tràfic de drogues han caigut un 23%, els robatoris amb violència i intimidació un 18%, els robatoris amb força a domicilis un 15,5% i els furts un 9%.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, va valorar ahir que aquestes xifres «avalen la feina i el projecte que s’està implementant a la Policia Local des de fa uns anys i que també passa per la intensificació del treball conjunt amb els Mossos d’Esquadra i la resta de cossos de seguretat que operen al municipi». Tot i aquesta millora significativa, Soriano va remarcar que cal continuar treballant de manera constant per reduir encara més els delictes i reforçar la percepció de seguretat entre el veïnat.
En paral·lel a la valoració de les dades, ahir dimarts al matí es va celebrar a l’Ajuntament la Mesa de Coordinació Operativa, en què Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil van establir les línies d’actuació per garantir unes festes nadalenques segures i tranquil·les. L’objectiu principal del dispositiu és reforçar la presència policial a les zones de més afluència i incrementar la prevenció de delictes contra el patrimoni i les persones, així com millorar la percepció de seguretat tant del veïnat com del teixit comercial.
El dispositiu especial de Nadal inclou mesures com el patrullatge mixt entre agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, que es desplegarà sobretot a les zones comercials del centre i del Tancat. Les patrulles se centraran en la prevenció de furts, robatoris amb força i conductes incíviques, i també en augmentar la proximitat amb la ciutadania. A més, es reforçarà la vigilància comercial amb patrullatges en horaris d’obertura ampliada i el control de punts estratègics com eixos comercials, supermercats o zones de càrrega i descàrrega, mantenint alhora un contacte directe amb les associacions de comerciants.
També s’ha acordat intensificar la vigilància als polígons industrials per prevenir robatoris en naus i empreses. També s’han previst dispositius per garantir la seguretat durant la Fira de Nadal i la celebració de Cap d’Any, moments d’alta concentració de públic que requeriran una coordinació reforçada.