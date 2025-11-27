Policial
Detenen a Calafell tres persones per robar la cartera a una dona gran en un supermercat
Els detinguts van obtenir la clau de la targeta de la víctima mentre feia una extracció a un caixer i la van seguir
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Vendrell van detenir ahir a Calafell, dues dones i un home, de 24, 29 i 50 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de furt i un altre d’estafes bancàries. L’home a més, tenia dues ordres de detenció vigents.
L’actuació policial es va iniciar sobre les 10:20 hores, arran d’un requeriment d’un supermercat del carrer Sant Pere de Calafell. Segons el vigilant de seguretat un home i dues dones van seguir de manera sospitosa una dona d’edat avançada. Poc després, l’home li va sostraure la cartera i va fugir corrents cap al pàrquing, on va pujar a un vehicle.
Amb les dades facilitades, els agents van iniciar la recerca. Una estona més tard, en un pàrquing del carrer Pescador van localitzar un turisme amb tres ocupants que coincidien amb la descripció. En detectar la presència policial, van intentar fugir a gran velocitat després de realitzar maniobres evasives, però va ser interceptat i aturat.
Durant la identificació es va comprovar que la conductora i els dos ocupants acumulaven una vintena d’antecedents, la majoria per furts i estafes. Es dona la circumstància que en el cas de l’home, li constaven dues ordres de detenció vigents.
En l’escorcoll del vehicle es van localitzar diversos objectes possiblement relacionats amb els fets, com deu butlletes de loteria de 10 euros cadascuna, 45 paquets de tabac, una targeta gràfica d’ordinador, una tauleta tàctil, uns joc de mitjons nous, una jaqueta, i prop de mil euros en efectiu.
La víctima va confirmar que li havien sostret la cartera i que s’havien fet diversos moviments fraudulents amb la seva targeta, entre ells, dues extraccions en caixers de la mateixa quantitat de diners que se’ls va localitzar. També van efectuar compres en diferents establiments i en un punt de venda de loteria per valor de 463 euros.
Les gestions policials amb l’entitat bancària van determinar que els detinguts van captar la víctima mentre feia una extracció en un caixer, on van obtenir la clau de la targeta i, posteriorment, la van seguir fins al supermercat per sostreure-li la cartera.
Per tot plegat es va detenir les tres persones per un delicte de furt i un altre d’estafes bancàries, a més dels dos requeriments de detenció vigents que li constaven a l’home. Els detinguts passaran en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.