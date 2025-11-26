Successos
Incendi al local social de Sant Jaume dels Domenys
Una vintena de persones es van autoevacuar a l'exterior
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimarts al vespre en un incendi al local social de Sant Jaume dels Domenys. L'avís el van rebre a les 22.12 hores i es van desplaçar amb vuit dotacions terrestres fins a la carretera de Torregassa.
Els bombers van localitzar el foc a la teulada d'un local d'uns 5.000 m2. Segons explica el cos d'emergències ha cremat el carener de la teulada afectant els tancaments però no l'estructura de les encavallades.
Una vintena de persones, que hi havia a l'interior del local, s'han autoevacuat a l'exterior.