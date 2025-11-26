Successos
Crema totalment un turisme a Banyeres del Penedès
El foc ha tingut lloc a les cinc de la matinada i hi han treballat cinc dotacions de Bombers
Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi a Banyeres del Penedès. L'avís l'han rebut a les 05.08 hores i s'han mobilitzat fins al carrer Príncep d'Astúries.
Quan han arribat al lloc dels fets han comprovat que cremava un turisme a la rampa d'accés d'un habitatge. El fum va afectar la planta baixa i la primera planta. El vehicle va cremar completament.