S'ensorra part d'una teulada d'un cobert després d'un incendi en una casa a Llorenç del Penedès
Els fets van passar a pocs minuts de les 23 hores i hi van treballar quatre dotacions de Bombers
Els Bombers de la Generalitat van treballar dilluns al vespre en un incendi d'habitatge a Llorenç del Penedès. L'avís el van rebre a les 22.53 hores i es van desplaçar amb quatre dotacions terrestres fins al número 12 del carrer de les Escoles.
Allí van localitzar l'incendi en un cobert dins la propietat d'uns 20 metres quadrats, el qual va cremar totalment. També va cremar un dipòsit de gasoil, les persianes i un aparell de l'aire condicionat instal·lat en una de les façanes.
Com a conseqüència del foc, la teulada va col·lapsar parcialment. Els bombers van haver de treballar en l'extinció del foc des de l'exterior per seguretat. Un cop controlat, van refredar tot l'interior del cobert i van fer un segellat amb escuma. L'incendi no va propagar a la casa, la qual només va quedar afectada per fum. Cap persona va resultar ferida.
Els bombers van senyalitzar la zona per evitar que ningú entri al cobert, ja que hi ha risc de col·lapse.