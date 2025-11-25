Societat
Cunit persegueix amb dron els abocaments de deixalles a les zones boscoses
L’alcalde vol posar fi al «paradís de l’incivisme» i avisa que les sancions van dels 600 als 3.000 euros
L’Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) posa setge als abocaments descontrolats de deixalles a les zones boscoses. A partir del desembre, la Policia Local farà vols amb dron fora de la trama urbana per acabar amb diferents punts que s’han convertit en abocadors irregulars. L’Ajuntament calcula que n’hi ha «entre cinc i deu» a tot l’entorn de la serra de Sant Antoni, on majoritàriament es llencen grans quantitats de residus d’origen il·lícit.
«Cunit no pot ser el paradís de l’incivisme», ha avisat l’alcalde Jaume Casañas aquest dimarts en una prova del dispositiu intensiu que activaran la setmana que ve. Qui sigui enxampat abocant deixalles al bosc o zones agrícoles s’exposa a multes que van dels 600 als 3.000 euros, ha remarcat Casañas.
La intenció de l’Ajuntament és expandir els usos dels drons adquirits els últims anys, i que la Policia Local ja ha consolidat en controls de trànsit i de seguretat ciutadana. Ara l’objectiu a combatre són els abocadors il·legals, normalment utilitzats per persones que treballen sense declarar l’activitat professional i que, per tant, no poden dur grans quantitats de residus a la deixalleria -on se’ls exigeix que acreditin l’origen de les escombraries que volen llençar-.
Hi ha diversos punts on s’ha constatat l’abocament de sacs de runa, mobles vells, portes i sanitaris. També hi ha algunes bosses d’escombraries domèstiques. Un dels abocadors descontrolats més grans se situa en un voral boscós de la cruïlla de les carreteres que van cap a les urbanitzacions Costa-Cunit, els Rosers i Clariana -terme municipal de Castellet i la Gornal-. En aquest punt també s’amunteguen nombroses maletes plenes de roba.
Casañas ha avisat que recentment han denunciat dues persones que estaven fent un abocament en aquest indret, els quals van ser enxampats per l’avís d’un veí. «Estarem amatents a qualsevol tipus d’acció cívica per sancionar-la», ha afirmat l’alcalde, que ha explicat que amb el dron volen intensitificar el control per intentar detectar in fraganti els autors dels abocaments i també per estar a l’aguait de punts on es poden generar noves acumulacions de residus. Els més grossos els clausuraran amb tanques new jersey, però temen que els infractors busquin nous punts on abocar les deixalles.
L’alcalde ha assegurat que hi ha un «problema» al municipi amb els abocaments descontrolats, fins el punt que és «materialment impossible» que el patrullatge de la Policia Local pugui posar-hi fre. Per això, ha dit, confien que la visió zenital que els proporciona el dron «ajudi a guanyar temps, controlar més espai i fer un millor servei».
El sergent en cap de la Policia Local, Sergio Aguilar, ha explicat que preveuen fer diversos vols per frenar aquesta situació. El benefici principal que els aporta, ha explicat, és poder detectar camins on els infractors accedeixen amb furgonetes o vehicles 4x4, sota la confiança que la policia no patrullarà per aquell indret. Ara, si els detecten amb el dron, Aguilar ha avisat que els agents tindran capacitat de reacció per esperar-los a la sortida del camí i denunciar-los.
El sergent també ha apuntat que hi ha quatre agents del cos que estan formats per utilitzar el dron, i que n’hi ha quatre més en procés de formació. D’aquesta manera, la intenció és que a cada torn de treball hi hagi almenys una persona acreditada com a pilot.