Policial
Sis detinguts i més de 30 multes en dos establiments del camí de Molins del Vendrell
Durant el dispositiu conjunt es van identificar 72 persones i es van tramitar nombroses denúncies per infraccions relacionades amb drogues, armes, estrangeria, tabac i normativa laboral
Agents dels Mossos d’Esquadra, conjuntament amb efectius de la Policia Local del Vendrell, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i personal d’Inspecció de Treball, van dur a terme ahir dijous a la tarda un dispositiu de seguretat ciutadana en dos establiments del camí de Molins del Vendrell.
L’operatiu, executat de manera simultània als dos locals, respon a les actuacions preventives que es fan periòdicament en punts on s’han detectat concentracions de persones d’interès policial i possibles activitats il·lícites. El dispositiu també va incloure vigilàncies prèvies, que van permetre una detenció relacionada amb un robatori amb força.
Els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 33 anys per un presumpte robatori amb força, arran de les vigilàncies prèvies. També van identificar 72 persones, 18 d’elles amb antecedents policials. I van interposar 20 denúncies per tinença o consum de substàncies estupefaents (18 per haixix i marihuana, i 2 per cocaïna) i una per tinença d’arma prohibida.
La Policia Nacional va detenir La Policia Nacional va detenir cinc persones detingudes per infraccions a la Llei d’Estrangeria.
Mentre que la Guàrdia Civil va aixecar dues actes de denúncia per infraccions a la Llei d’ordenació del mercat del tabac; una per infraccions a la Llei de mesures sanitàries contra el tabaquisme; una per la Llei General Tributària per manca de màquina registradora; i una per infracció a la Llei de Contraban.
Finalment, Inspecció de Treball va interposar dues denúncies per manca d’autorització de residència i treball i una per no estar donat d’alta a la Seguretat Social.
El dispositiu s’emmarca en les actuacions coordinades de seguretat que tenen com a objectiu reforçar la percepció de seguretat, prevenir activitats il·lícites i garantir el