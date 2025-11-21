Societat
Denuncien la retirada d'una vetlladora a un alumne amb discapacitat greu a l’Institut Nin del Vendrell
Companys i professors d'Ion es van manifestar ahir per donar-li recolzament
Desenes d'alumnes i professors de l'Institut Nin del Vendrell es van concentrar dijous a les portes del centre per denunciar que el Departament d’Educació ha retirat la vetlladora d'un alumne que pateix una tetraplegia amb problemes respiratoris, el qual cursa un cicle formatiu.
El Grup Parlamentari Comuns ha registrat una pregunta escrita al Parlament de Catalunya per reclamar explicacions al Departament després que s’hagi retirat, sense preavís ni justificació pedagògica, el suport de vetlladora a l'Ion. En un comunicat, els comuns alerten que «aquesta situació suposa una vulneració del seu dret a una educació inclusiva i en igualtat d’oportunitats, tal com estableix la legislació catalana i internacional».
La presidenta del grup, Jéssica Albiach, alerta que la retirada del suport d’atenció educativa «pot afectar greument el dret de l’alumnat vulnerable», a més de generar risc, dificultats d’integració i trencar els principis d’atenció personalitzada que regeixen el sistema educatiu. Per això, els Comuns demanen al Govern que aclareixi quins criteris s’han aplicat i quines mesures pensa emprendre per evitar que situacions així es repeteixin.
Problema estructural
L’alumne ha estat cursant els seus estudis amb èxit —aprovant mòduls i recuperant-ne d’altres— i necessita el suport de vetlladora per poder participar en el dia a dia del centre. Malgrat això, el Departament ha retirat el recurs de manera sobtada i sense comunicació prèvia a la família ni al centre.
Un dels professors de l'Ion, Mario Téllez, ho ha explicat a les xarxes: «Imagineu que us lleven l'ajuda que necessiteu per a estudiar… Això li està passant a Ion. Com a professor, puc assegurar que Ion és un alumne amb tetraplegia que té totes les capacitats per a aprendre. Porta un any i un trimestre cursant el seu cicle, aprovant mòduls i recuperant altres arracades. Avui li han llevat la vetlladora, sense la qual no pot participar en igualtat ni seguir la seva educació. Sense previ avís. Per la cara. Això no és inclusió ni és just. La discapacitat no pot impedir que algú estudiï. Ion es queda. Ion té dret a continuar estudiant». Aquestes declaracions posen de manifest la gravetat de la decisió i l’impacte directe que té en la continuïtat educativa del jove.
En la seva pregunta parlamentària, els Comuns reclamen al Departament d’Educació que detalli els criteris que utilitza per assignar o retirar una vetlladora o PAE; que doni explicacions sobre el cas concret de l’Institut Nin del Vendrell; i quines mesures adoptarà per evitar que cap alumne amb necessitats especials vegi compromesa la seva educació.
Els Comuns insisteixen que la manca de recursos humans o reorganitzacions sense criteris transparents poden generar desigualtats i trencar la confiança de les famílies en el sistema educatiu. Per això, exigeixen al Govern reforçar els recursos i revisar els protocols d’avaluació i dotació de suports per assegurar una resposta estable i adaptada a cada alumne.