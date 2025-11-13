Política
El Vendrell s’integrarà a l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona
L’Ajuntament i la Diputació fixen el procediment d’adhesió i acorden un Pla d’Acció per afrontar el repte demogràfic del Baix Penedès
En una reunió mantinguda aquest dijous, 13 de novembre, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i el vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Rubén Viñuales, han acordat el procediment per formalitzar la incorporació del Vendrell a l’Associació de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. L’objectiu és que el Vendrell i, en conseqüència, el conjunt de la comarca del Baix Penedès pugui participar en el futur espai de col·laboració entre els ajuntaments del Camp de Tarragona per temes com la mobilitat, l’energia i la promoció econòmica, turística i cultural.
Martínez i Viñuales, en la mateixa reunió, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, han acordat la redacció d’un Pla d’Acció davant del repte demogràfic de la comarca per planificar i gestionar tots els serveis públics atenent la singularitat de la comarca pel ràpid creixement de la població. El vicepresident primer de la Diputació de Tarragona s’ha compromès a finançar i liderar aquest estudi, que servirà com a eina per millorar la planificació dels recursos socials i municipals.
Nou edifici de la URV al Baix Penedès
Una altra de les qüestions que s’han tractat és el compromís de redactar un avantprojecte del nou edifici de la Seu Universitària del Baix Penedès, a Coma-ruga, per renovar les instal·lacions i ampliar l’oferta formativa, com per exemple amb graus de l’àmbit tecnològic donada la importància d’Idiada a la comarca.
I seguint el model dels camins fluvials del riu Gaià, també s’ha plantejat poder fer una actuació semblant a la Riera de la Bisbal. Per una banda, per disposar d’un camí per anar a peu i en bicicleta com a columna vertebral que comunica els municipis de la comarca i que uneix la muntanya i el mar del Baix Penedès. I, per una altra banda, per millorar el manteniment de la seva llera per reduir els riscos d’inundacions.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat i ha agraït l’important suport de la Diputació de Tarragona en les principals inversions que ha fet l’Ajuntament del Vendrell en els darrers anys i que «ho continuarà fent en els futurs projectes de camí fluvial de la Riera de la Bisbal i ampliació de la seu de la URV al Baix Penedès». L’alcalde també ha afirmat que «com a tarragonins que som i pels vincles estrets i pels serveis compartits amb la resta de les comarques del Camp de Tarragona, el Vendrell ha de formar part de la futura Àrea Metropolitana per tenir-hi veu pròpia».