Cunit dona llum verda al càmping amb l’única llacuna per fer surf del territori
Diverses entitats veïnals rebutjaven el projecte per les afectacions ambientals sobre la històrica masia Cal Pla
L’Ajuntament de Cunit finalment encén la llum verda per la construcció del càmping amb una macropiscina per fer surf quatre anys després. El projecte, proposat l’any 2021, ha rebut l’aprovació provisional del consistori i inclou la creació d’un establiment de residència turística als terrenys de la històrica masia de Cal Pla, la qual es rehabilitarà juntament amb el desenvolupament del ressort.
La iniciativa, anomenada Wavegarden Barcelona-Cunit, ha rebut el suport de 14 dels 17 regidors que conformen el Ple del consistori municipal, només amb els vots en contra d’ERC Cunit, malgrat el rebuig de diverses entitats cunitenques per les afectacions mediambientals i sobre el patrimoni del projecte que fa anys que avisen de les conseqüències, especialment pel gran consum d’aigua que implicaria. Algunes de les queixes també van dirigides a la contaminació acústica del projecte per la proximitat d’una zona residencial a 200 metres. «És una proposta privada, l’Ajuntament només ha aprovat la tramitació», ha explicat l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, argumentant que els informes mediambientals i urbanístics són favorables.
El Pla Urbanístic, presentat l’any 2023, va obtenir una valoració favorable per part de la Generalitat, tot i que els promotors del recinte van haver d’adaptar la proposta a les condicions ambientals per «compensar el consum d’aigua i l’ocupació de sòl». «No hem aprovat res que no hagi confirmat la Generalitat», indicava el batlle, que considera de «legitimes» les reivindicacions veïnals. D’altra banda, valora «molt positivament» la introducció del projecte al municipi de Cunit per defensar que «Cunit no és una ciutat dormitori» i que «s’hi poden encabir propostes» com el ressort.
Entre les mesures estudiades per aprovar els termes finals de la proposta, es troba la connexió amb l’EDAR Cunit-Cubelles per al reg amb una unitat que produeix aigua regenerada. Aquesta mesura, expliquen des de l’organització, estalviaria un 46,3% de l’aigua en comparació amb el pic de consum de l’estiu. Una mesura que hauria d’estar preparada abans d’iniciar l’execució del projecte.
Ara per ara, el principal problema és l’afectació sobre la zona dels voltants de la masia. «Es restaurarà bona part del terreny, també patrimoni», destacava Casañas. Per executar el projecte, només falta l’aprovació definitiva per part de la Generalitat, que avaluarà els últims informes ambientals.
Impacte immediat
La iniciativa privada, impulsada per l’empresa Magicwave, serà l’única existent a Catalunya i suposarà una inversió de 40 milions d’euros pel municipi. El càmping i els seus equipaments ocuparan 37 hectàrees, entre aquests la piscina d’onades de més de 2.500 metres quadrats, que podrà generar onades de fins a dos metres. La seva instal·lació obligarà als promotors a reduir les places de residència, que passaran de 270 a 246.
Una proposta que, d’acord amb el batlle cunitenc, «dinamitzarà el comerç i aportarà més llocs de treball». Tal com especifica l’empresa promotora, generarà 150 llocs de treball directes i 390 indirectes al municipi. Segons les estimacions, la iniciativa aportarà 105.000 visitants anuals.