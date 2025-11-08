Diari Més

Aturada la circulació de trens a Calafell per un atropellament

La incidència afecta l'R2 i diverses línies regionals

Un tren procedent de Sant Vicenç de Calders s'atura a l'estació de Calafell

Un tren procedent de Sant Vicenç de Calders s'atura a l'estació de CalafellJordi Marsal

ACN

El servei ferroviari es troba aturat aquest dissabte al vespre a Calafell (Baix Penedès) per un atropellament a l'estació de la localitat. La incidència afecta la línia R2 de Rodalies de Catalunya i els serveis regionals R14, R15, R16 i R17. 

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). Segons ha informat Renfe, els trens poden romandre aturats a mesura que s'acostin a Calafell.

Els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per l'atropellament.

