Mobilitat
Aturada la circulació de trens a Calafell per un atropellament
La incidència afecta l'R2 i diverses línies regionals
El servei ferroviari es troba aturat aquest dissabte al vespre a Calafell (Baix Penedès) per un atropellament a l'estació de la localitat. La incidència afecta la línia R2 de Rodalies de Catalunya i els serveis regionals R14, R15, R16 i R17.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). Segons ha informat Renfe, els trens poden romandre aturats a mesura que s'acostin a Calafell.
Els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions per l'atropellament.