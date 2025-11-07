Municipal
El Vendrell s’adhereix al pla de millora d’instal·lacions esportives
L’Ajuntament se suma al ‘pla de xoc’ de la Generalitat per dur a terme reparacions
L’Ajuntament del Vendrell s’adhereix al Pla de xoc presentat per la Generalitat de Catalunya per a la millora de la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives públiques. El municipi integrarà, a partir d’una diagnosi per part del Govern dels equipaments, diverses millores principalment en el manteniment dels recintes i el material. D’acord amb el consistori, es prioritzaran diferents projectes fins a poder arribar a un màxim de subvenció de 624.000 euros, amb un cofinançament per part de l’Ajuntament del Vendrell.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, valorava positivament la incorporació al Pla i indicava la necessitat de fer aquestes diagnosi. «Es fa ús intensiu i continu de les instal·lacions, que pateixen molt. Per això es portaran treball de millora i manteniment», afirmava el batlle, que destacava operacions com el recanvi de calderes, teulades de pavellons o reparacions de goteres en diversos recintes esportius tancats. La regidora d’Entitats esportives, Mariona Figueras, també assegurava que «no només és una inversió en esport, sinó també en salut, cohesió social i per a les entitats i persones usuàries de les instal·lacions».
Malgrat tot, des del consistori s’assenyalava que la dotació econòmica oferirà ajuda per a poques operacions en cas de realitzar reparacions grans, com la substitució del parquet de la pista de Bàsquet del Poliesportiu, que suposarà una inversió propera als 100.000 euros.
Entre les principals opcions de millora de les instal·lacions, el regidor d’Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, ha avançat que «s’estan valorant la millora del sostre del Pavelló de l’Escola Àngel Guimerà i actuacions sobre l’accessibilitat i l’enllumenat dels camps de futbol del Camí de Roda». Unes millores demandades des de fa temps al municipi.
Ciutat Europea de l’Esport
Les millores dels recintes esportius ajudaran el Vendrell per a la seva cita més important del 2026, el nomenament del municipi com a Ciutat Europea de l’Esport. El batlle destacava que les actuacions serviran per «aconseguir millors instal·lacions esportives tal com toca com a Ciutat Europea de l’Esport que serem l’any que ve».
El Pla de xoc proposat per la Generalitat planteja un cofinançament per a la millora d’instal·lacions del 70% per part del Govern, i el 30% per part del consistori vendrellenc, que valorarà altres propostes d’entitats per a dur a terme dins el termini d’execució de la subvenció. L’objectiu del Pla és «modernitzar, digitalitzar i millorar» els recintes dins el teixit esportiu català, optimitzant recursos i resolent els expedients administratius endarrerits.