Obres
El Vendrell urbanitzarà la Rambla per eliminar la circulació de vehicles
El primer tram adaptat als vianants serà l’entrada del lateral entre l’avinguda Jaume Carner i el carrer Otó Ferrer
La històrica Rambla del Vendrell preveu eliminar definitivament la circulació de vehicles per tal d’adaptar-se als peatons, un projecte actiu des de fa tres anys. Ara, finalment s’executaran les primeres obres, dividides per fases, que reurbanitzaran i adequaran el tram lateral del passeig entre l’avinguda Jaume Carner i el carrer Otó Ferrer, així com contemplarà la reforma de la canalització subterrània de les instal·lacions existents que actualment es troben aèries, per reduir l’impacte visual i millorar la seguretat.
El primer tram que s’adaptarà als peatons pretén «millorar íntegrament l’espai públic, afavorint la mobilitat» sense vehicles. L’accés només estarà permès a excepcions, com camions d’emergència, de bombers o de manteniment viari. L’espai es contempla com una ampliació del Passeig de la Rambla vendrellenca i s’executarà en un període previst de dos mesos per a tota la remodelació, a més d’un pressupost total de més de 117.000 euros (IVA inclòs). El projecte s’executarà per fases, iniciant amb els treballs previs durant aquestes setmanes i finalitzant amb els detalls visuals que completaran el projecte en els pròxims mesos.
D’acord amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, el tram inicial peatonalitzat al lateral de la Rambla «és un primer pas». La reurbanització de l’espai, el més proper a la Biblioteca Municipal, «pacificarà molt» la zona, malgrat que no es pugui completar la totalitat del projecte, gràcies al tancament de l’entrada al trànsit de vehicles des de l’avinguda de Jaume Carner. Un dels punts amb més afluència de vehicles, que es reforçarà també amb la instal·lació d’una barana d’acer de diversos metres per «assegurar la protecció dels ciutadans».
La nova barana tindrà unes característiques de relleu molt semblants a l’existent per garantir «la continuïtat estètica» i el nou sòl es reforçarà amb una pavimentació de panot de terrazo i formigó.
El projecte també completarà la canalització de sanejament existent sota a la calçada del carrer Otó Ferrer, un projecte pendent que s’aprofitarà durant l’execució de les obres principals. Ara bé, la reforma no preveu la instal·lació de més enllumenat públic a la zona i, segons l’Ajuntament, l’existent ja «assegura unes condicions adequades de visibilitat, seguretat i confort visual».
De moment, el tram es mantindrà tallat durant els treballs, tot i que s’hi instal·laran plataformes per garantir el pas dels veïns del Vendrell que vulguin accedir a la Rambla des de la zona de l’estació de tren.
Adaptació històrica
La reforma i adaptació de la Rambla per als peatons és una demanda històrica del consistori vendrellenc. Un projecte que, tot i ser aprovat l’any 2022, fa més de dues dècades que roman sobre la taula. La primera aprovació del Pla general d’ordenació urbana va ser el 8 de novembre de l’any 2000, ara fa gairebé un quart de segle. L’adequació del tram lateral representarà el primer pas per l’adequació completa de la zona.
Els pròxims moviments, però, hauran d’esperar, segons confirmen des de l’Ajuntament, ja que primerament «s’ha de trobar una solució a l’eliminació de tota la zona blava annexa al passeig. La urbanització de tot l’espai suposaria la desaparició de 86 places de pagament, «gairebé la majoria que hi ha al centre» del municipi, ha afirmat l’alcalde, Kenneth Martínez.
Per tant, la continuació del projecte haurà d’esperar, tot i que l’objectiu del consistori és l’adaptació i reforma completa de tota la Rambla per fer desaparèixer la circulació de vehicles i convertir-la en un tram completament transitable per als peatons, sense establir un termini concret.