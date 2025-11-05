Obres
Adjudicada la cimentació i estructura de l’ampliació de l’Hospital del Vendrell
La fase inicial, amb un pressupost de 6,4 milions d’euros, s’allargarà fins a l’estiu de l’any vinent
Les obres d’ampliació de l’Hospital del Vendrell encaren una nova etapa amb l’adjudicació de la fase de cimentació i aixecament de l’estructura del futur edifici. La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, gestora del centre, ha adjudicat aquesta primera fase per un import de 6,4 milions d’euros i un termini d’execució de set mesos. Els treballs començaran de manera immediata, després de la finalització dels moviments de terres, i s’allargaran fins a l’estiu de 2026. L’empresa adjudicatària és la UTE Constructora del Cardoner SA i Excavaciones Che, que ja va participar en les excavacions prèvies.
Aquest primer pas permetrà aixecar l’esquelet que donarà suport a les futures àrees de consultes externes, hospitalització, urgències i quiròfans, preparant el terreny per a les següents etapes. El projecte global d’ampliació i reforma, finançat amb 45 milions d’euros aportats pel Departament de Salut, s’executarà de manera pluriennal fins al 2030. Els pressupostos preveuen inversions anuals d’entre 3,2 i 10 milions d’euros.
L’ampliació afegirà 13.000 metres quadrats a l’edifici actual per reforçar les àrees amb més demanda i garantir una atenció de qualitat al creixement demogràfic del territori. El nou hospital incorporarà 19 despatxos de consultes, 19 boxs d’urgències, 40 llits d’hospitalització, 36 llits d’atenció intermèdia i noves sales quirúrgiques i d’endoscòpia. També es reformaran els espais interns i s’ordenarà l’exterior, millorant l’accessibilitat i l’aparcament.