Adjudicada la cimentació i estructura de l’ampliació de l’Hospital del Vendrell

La fase inicial, amb un pressupost de 6,4 milions d’euros, s’allargarà fins a l’estiu de l’any vinent

El projecte preveu una inversió total de 45 milions d’euros fins al 2030.

El projecte preveu una inversió total de 45 milions d’euros fins al 2030.Tjerk van der Meulen

Joan Lizano Rué
Joan Lizano RuéRedactor

Les obres d’ampliació de l’Hospital del Vendrell encaren una nova etapa amb l’adjudicació de la fase de cimentació i aixecament de l’estructura del futur edifici. La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, gestora del centre, ha adjudicat aquesta primera fase per un import de 6,4 milions d’euros i un termini d’execució de set mesos. Els treballs començaran de manera immediata, després de la finalització dels moviments de terres, i s’allargaran fins a l’estiu de 2026. L’empresa adjudicatària és la UTE Constructora del Cardoner SA i Excavaciones Che, que ja va participar en les excavacions prèvies.

Aquest primer pas permetrà aixecar l’esquelet que donarà suport a les futures àrees de consultes externes, hospitalització, urgències i quiròfans, preparant el terreny per a les següents etapes. El projecte global d’ampliació i reforma, finançat amb 45 milions d’euros aportats pel Departament de Salut, s’executarà de manera pluriennal fins al 2030. Els pressupostos preveuen inversions anuals d’entre 3,2 i 10 milions d’euros.

L’ampliació afegirà 13.000 metres quadrats a l’edifici actual per reforçar les àrees amb més demanda i garantir una atenció de qualitat al creixement demogràfic del territori. El nou hospital incorporarà 19 despatxos de consultes, 19 boxs d’urgències, 40 llits d’hospitalització, 36 llits d’atenció intermèdia i noves sales quirúrgiques i d’endoscòpia. També es reformaran els espais interns i s’ordenarà l’exterior, millorant l’accessibilitat i l’aparcament.

