Aigua
El Vendrell tindrà una nova connexió amb el CAT per desestressar els pous
El municipi instal·larà una cinquena canonada per reduir les hores de bombament actuals dirigides al nucli històric
El Vendrell comptarà amb una cinquena canonada de subministrament d’aigües per desestressar el bombament dels pous del municipi. La nova connexió serà entre el dipòsit de Tomoví i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), i permetrà alliberar la càrrega dels pous que aporten aigua des del terme municipal d’Albinyana fins al centre històric de la localitat. El projecte tindrà un pressupost de 581.000 euros (IVA inclòs) i afectarà un tram de gairebé 486 metres, plantejant la seva instal·lació en un termini de tres mesos que es realitzarà per fases.
La proposta emmarca dos objectius a complir del consistori vendrellenc, destacant la prevenció de conseqüències greus en cas d’emergències per sequera. «La proporció ideal seria utilitzar l’aigua dels pous, però no estressar-los», ha indicat el regidor d’Aigües, Alfons Herrera, qui assegura que el projecte tindrà una connexió mixta que abastirà sense problemes, ni estrès, el centre del municipi.
Els treballs es duran a terme al ramal d’Albinyana, on s’instal·larà una canonada de fosa dúctil, polietilè o acer inoxidable, variant el material i la densitat en dependent del tram. A més, es preveu la construcció d’una caseta d’arribada pel dipòsit, on s’instal·larà l’equipament essencial pel bombament de l’aigua. Ara mateix, el municipi compta amb quatre connexions, totes a la part sud de la localitat, incrementant l’estrès. D’acord amb Herrera, «el bombament es fa, però és més difícil subministrar l’aigua».
El municipi continua treballant també la reparació de canonades al tram del Camí dels Molins, carretera de Valls i Botafoc. Un projecte que pretén aturar greus fuites que generen grans pèrdues anuals d’aigua, gairebé el 20% total. Segons el regidor d’Aigües, el projecte portaria més pressió a la zona de Botafoc, i preveu la restauració de les fuites. El pressupost arribaria a la xifra dels 1,5 milions d’euros i espera fer els primers passos el setembre del 2026, quan se substituiran els trams afectats per les canonades de fibrociment al llarg de 3 quilòmetres.
Més aigua de l’Ebre
Actualment, el Vendrell s’abasteix en un 51,45% d’aigua provinent del CAT, i el 48,55% restant prové dels set pous establerts al municipi. La intenció és aportar més aigua del riu Ebre al nucli històric del Vendrell, que avui dia rep la major part del subministrament dels pous i només una petita part prové del fluent ebrenc. Amb la nova canonada, el percentatge d’aigua de l’Ebre serà de gairebé el 75%. La problemàtica amb els subministraments del municipi s’estableix en la pressió dels aqüífers.