El Vendrell tindrà l’estructura de l’hospital llesta el maig del 2026
La primera fase, dotada amb 6,4 MEUR, construirà el volum de l’ampliació del centre
La Xarxa Santa Tecla ha adjudicat la primera fase de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital del Vendrell, que consistirà en la construcció de l’estructura de la futura ampliació del centre, l’anomenat esquelet de l’hospital. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 6,4 milions d’euros i un termini d’execució estimat d’entre sis i set mesos, amb l’objectiu d’avançar en el creixement de l’equipament sense interferir en l’activitat assistencial.
L’empresa adjudicatària d’aquesta fase és Constructora del Cardoner SA, que ja va participar en les excavacions prèvies del projecte. El contracte preveu aixecar l’estructura que donarà suport a la futura ampliació de les àrees de consulta, hospitalització, urgències i quiròfans, preparant el terreny per a les següents etapes dels treballs.
El projecte global d’ampliació i reforma de l’Hospital del Vendrell, gestionat per la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, preveu una inversió total de 45 milions d’euros i s’ha dividit en diferents fases per agilitzar els terminis i garantir que l’operativitat del centre es mantingui durant les obres. L’objectiu és que «la seva operativitat funcional s’assoleixi com més aviat millor» mentre s’executen els treballs.
L’actuació completa permetrà ampliar la superfície construïda de l’hospital, que supera els 19.400 metres quadrats, fins a prop de 26.000, repartits en sis plantes. L’augment de més de 6.500 metres quadrats permetrà incorporar nous espais assistencials i millorar la capacitat de resposta del centre davant l’increment de la demanda.
El conjunt de la reforma permetrà sumar nous despatxos per a consultes externes, ampliar els boxs i els llits d’urgències i hospitalització, així com reforçar àrees de suport com l’atenció intermèdia i l’hospital de dia. El bloc quirúrgic també creixerà amb nous quiròfans polivalents i sales d’endoscòpia, a més d’espais específics per a recuperació i tractaments ambulants.
El Departament de Salut finança la reforma mitjançant una subvenció a la Fundació Santa Tecla. Durant una visita al Vendrell el mes de juny, el president del Govern, Salvador Illa, va destacar que la transformació del centre respon a l’objectiu de reduir desigualtats a la zona i «fer arribar les oportunitats a tots els racons del país», reforçant els recursos sanitaris públics.
Si es compleixen els terminis previstos, aquesta primera fase d’estructura s’iniciarà properament i marcarà l’inici físic d’un projecte llargament esperat a la comarca del Baix Penedès, que ha de consolidar l’Hospital del Vendrell com un pol assistencial de referència al sud de Catalunya.