Societat
Élite Taxi aconsegueix el compromís de l’alcalde del Vendrell amb els conductors
Les entitats s’han reunit amb Kenneth Martínez, que dona suport al sector i garanteix que cap APC s’aprovarà sense consens
Élite Taxi Catalunya i l’Agrupació Radiotaxi El Vendrell s’han reunit amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez Molina, en una trobada de bona sintonia i enteniment. A la reunió, segons expliquen els taxistes en un comunicat, s’abordà la petició d’alguns municipis petits al Consell Comarcal de crear una Àrea de Prestació Conjunta (APC) per operar en poblacions més grans com el Vendrell.
Les entitats alerten que aquesta pràctica pot deixar sense servei els veïns dels municipis d’origen i perjudicar l’equilibri del sector del taxi. Recorden que la normativa vigent no permet treballar fora de l’àmbit territorial de la llicència local i adverteixen que una APC així beneficiaria uns pocs i podria afavorir «empreses vinculades a flotes de VTC i taxis que operen de manera irregular».
Élite Taxi va expressar la seva oposició després de l’aprovació al Consell d’Alcaldes «sense comptar amb els professionals que realment treballen al carrer». Denuncia la «competència deslleial» de taxis amb llicència en municipis petits que treballarien fora del seu àmbit i assegura que «no permetrà que s’utilitzi una APC per blanquejar pràctiques il·legals».
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, segons afirmen des del sector, va ser clar: «Perquè el Vendrell entri en una Àrea de Prestació Conjunta, la proposta ha de passar pel Ple de l’Ajuntament». I va afegir: «El Ple no l’aprovarà si els taxistes no hi estan d’acord». També va remarcar que «l’Ajuntament no prendrà cap decisió sense el consentiment dels taxistes del municipi».
S’ha obert una línia de comunicació directa entre Élite Taxi, Radiotaxi El Vendrell i l’Ajuntament per tractar conjuntament les problemàtiques i buscar solucions. A més, demanaran des del sector una reunió urgent amb el Consell Comarcal per «deixar clar que no poden imposar una APC sense el consentiment previ dels taxistes».
Élite Taxi Catalunya ha valorat positivament la posició del consistori vendrellenc.