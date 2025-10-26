Successos
Un atropellament a l'estació de Calafell talla temporalment la circulació de trens
Els Bombers van treballar amb el SEM per alliberar la víctima, traslladada en estat greu a l’hospital
La circulació de trens va quedar tallada aquest dissabte al vespre a l’estació de Calafell a causa d’un atropellament. L'avís es va rebre a les 22.30 hores i fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat
Un cop allà, els efectius van col·laborar amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per poder accedir fins a la víctima i extreure-la de la zona de vies. Aquesta hauria resultat ferida greu i evacuada en ambulància a un centre hospitalari.
Durant les tasques de rescat, la circulació ferroviària va romandre interrompuda a l’estació de Calafell. Un cop la víctima va ser retirada de les vies, el trànsit de trens es va poder restablir poc abans de la mitjanit.