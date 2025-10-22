Policial
Detenen al Baix Penedès tres lladres especialitzats en furts a turistes a l’AP-7
Els detinguts, que acumulen més de 140 antecedents policials, van sostreure 12.000 euros en dos furts comesos amb poca estona de diferència
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria del Vendrell van detenir divendres passat tres homes de 39, 47 i 49 anys com a presumptes autors de dos delictes de furt. A més, un d’ells tenia vigent una ordre de detenció per un altre furt comès a l’AP-7 el passat 27 d’abril.
Els fets van tenir lloc cap a les 15.00 hores, quan els mossos van ser alertats del furt de 9.000 euros a uns viatgers a l’alçada d’Olèrdola (Alt Penedès). Els autors van fer servir el mètode conegut com a «punxarodes», consistent a fer creure a les víctimes que han punxat una roda i, aprofitant la seva distracció, sostreure’ls les pertinences.
Mentre les patrulles iniciaven la recerca dels sospitosos, van rebre un segon avís d’un altre furt, en aquest cas a l’àrea de servei de l’AP-7 a l’Arboç (Baix Penedès). Amb poca estona de diferència, els autors van sostreure una bossa de mà amb 3.000 euros més.
El ràpid desplegament d’agents en diversos punts de l’autopista, especialment a les àrees de descans, va permetre localitzar poc després el vehicle dels sospitosos estacionat a prop de l’àrea de servei del Penedès, al punt quilomètric 208. En aquell mateix entorn, els mossos van interceptar dos homes que, en veure’s sorpresos, van intentar fugir. Poc després, es va detenir també el tercer implicat, que havia intentat escapolir-se saltant un mur.
Les investigacions apunten que els tres detinguts formen part d’un grup dedicat als furts a viatgers a les autopistes, especialment a les àrees de servei i de descans, i que actuen de manera itinerant arreu del territori. Es tracta de delinqüents especialitzats que operen de forma coordinada, amb un repartiment de rols clar i vehicles de lloguer que canvien periòdicament per dificultar-ne la identificació.
El modus operandi més habitual consisteix a seleccionar un vehicle a l’aparcament d’una àrea de servei i acostar-s’hi amb qualsevol pretext per distreure’n els ocupants. Mentre un dels autors els parla, un altre obre una porta i sostreu les pertinences. En cas que no aconsegueixin l’objectiu, poden punxar una roda i seguir la víctima fins que s’atura, moment que aprofiten per actuar.
Els tres detinguts, amb més de 140 antecedents policials per delictes patrimonials, van passar diumenge a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.