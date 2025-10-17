Meteorologia
Els Bombers reben només tres avisos fins a la mitjanit per les pluges al Baix Penedès
Les tres alertes s'han donat al Vendrell, dues per inundacions en habitatges i una per acumulació d'aigua al carrer
Els Bombers de la Generalitat van rebre només tres avisos fins a la mitjanit d'aquest dijous per l'episodi de pluges al Baix Penedès, els tres al Vendrell. Protecció Civil va enviar dijous a la nit una alerta als mòbils situats en aquesta comarca advertint de la possibilitat de pluges torrencials fins a la mitjanit.
El missatge es va enviar poc després que s'hagués desactivat la fase d'alerta del pla Inuncat per les inundacions dels últims dies al sud del país. Finalment, els Bombers han rebut dos avisos per inundacions en habitatges particulars i un per acumulació d'aigua a la via pública.