Música
Buhos presenten “No vull despertar”, una nova etapa artística abans del seu 20è aniversari
Presenten aquesta nova cançó tot havent anunciat que han exhaurit les entrades pel concert del Poble Espanyol de Barcelona
El grup del Baix Penedès torna amb una nova cançó carregada d’emoció i sensibilitat. “No vull despertar”, produïda per David Rosell, mostra una faceta més íntima i madura de Buhos, consolidant-los com una de les bandes més destacades del pop-fusió català. La peça arriba acompanyada d’un videoclip espectacular rodat a l’heliport de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, una proposta audiovisual innovadora que combina imatges reals i tecnologia d’intel·ligència artificial sota la direcció de Dani Feixas.
Amb una lletra que parla de l’amor, la nostàlgia i la voluntat de retenir els moments que voldríem que no acabessin mai, “No vull despertar” s’endinsa en un registre més emocional i reflexiu. La cançó, amb la seva melodia dolça, s’ha convertit ràpidament en una candidata natural a nou himne de la banda.
El videoclip, protagonitzat per la creadora de contingut Bonbonreich i l’actor Alain Fernández, destaca per la seva aposta tècnica i artística. Feixas ha dirigit un projecte que busca integrar l’hiperrealisme de la imatge tradicional amb les possibilitats creatives de la intel·ligència artificial, aconseguint una peça visualment impactant.
Aquest llançament arriba en un moment d’èxit per a Buhos. En només 24 hores, el grup va exhaurir totes les entrades pel concert que oferiran el 14 de març al Poble Espanyol de Barcelona, i ja han venut més de la meitat de les localitats per als dos concerts programats a les escales de la Catedral de Girona dins del Festival Strenes. Dues cites que marquen l’inici de la gira amb què Buhos encetarà la celebració dels seus 20 anys sobre els escenaris.
Nascuts a Calafell l’any 2006, Buhos s’han convertit en un dels fenòmens musicals més potents del país. Amb més de 1.600 concerts i una trajectòria internacional que els ha portat a festivals com el ViñaRock o el Pirata, el grup acumula més de 120 milions de reproduccions digitals i videoclips amb desenes de milions de visualitzacions. Èxits com “Volcans”, “Barcelona s’il·lumina” o "Transmets energia” han consolidat el seu estatus dins la música catalana.